У ЄС закликали припинити фінансування МОК після рекомендації скасувати всі обмеження для російських спортсменів

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У Європейському Союзі пролунали заклики припинити фінансування Міжнародного олімпійського комітету через їхню рекомендацію відновити у правах Олімпійський комітет Росії та зняти з російських спортсменів усі обмеження, що діяли після початку повномасштабної агресії проти України.

Про це пише Politico.

Після рішення МОК міністерка культури Естонії Хайді Пурга заявила, що запропонує Єврокомісії припинити фінансування Комітету, включно з програмою Erasmus+. Європейський комісар з питань спорту Гленн Мікаллеф вважає, що спорт не може стати «обхідним шляхом для нормалізації агресії». За його словами, ЄС має розглянути пропорційні кроки.

Рішення МОК також викликало недовіру серед законодавців у США. Як заявив сенатор-республіканець Рік Скотт, Міжнародний олімпійський комітет заявив Росії та світу, що «можна бомбити мирних жителів одного дня і все одно гордо махати своїм прапором на Іграх наступного».

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