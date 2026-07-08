У Росії повністю заборонили експорт дизельного пального

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На тлі паливної кризи влада Росії запровадила повну заборону на експорт дизельного пального.

Про це на нараді з Путіним повідомив віцепрем’єр РФ Олександр Новак, передають російські медіа.

Він визнав, що ситуація на внутрішньому паливному ринку «залишається непростою». Попит на моторне паливо зріс приблизно на третину.

За словами Новака, уже в липні Росія розпочне імпортувати паливо «для стабілізації ситуації на внутрішньому ринку».