ДБР підтвердило обшуки у власника компанії VYRIY INDUSTRIES Олексія Бабенка. Справа стосується завищення цін на дрони

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Правоохоронці розслідують можливе штучне завищення цін на дрони, які закупили за майже 7 мільярдів гривень держкоштів. Назву виробника не оголошують, але сьогодні обшуки у цій справі проводили у власника компанії VYRIY INDUSTRIES та акціонера «Бабеля» Олексія Бабенка.

Про це повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

Слідчі стверджують, що у 2025 році приватна компанія поставила дрони за держконтрактами, проте зараз слідчі перевіряють версію, що службові особи могли штучно завищити їхню вартість. За їхньою версією, це могли зробити шляхом безпідставного включення до собівартості виробничих, адміністративних та інших витрат за більшою ціною, що впливало на кінцеву ціну.

Також слідство перевіряє, чи могли використовувати розгалужені мережі ФОПів і господарських субʼєктів, щоб оформлювати операції та штучно формувати витрати підприємства, зокрема і для можливого виведення коштів.

ДБР стверджує, що Держслужба фінмоніторингу встановила сумнівні фіноперації на понад 197 мільйонів гривень — їх перевіряють на предмет можливої легалізації коштів.

Ще у рамках розслідування встановили понад 150 ФОПів у різних сферах діяльності. Деякі з них стверджують, що фактично не здійснювали діяльність, а документи для оформлення ФОПів дали стороннім людям за кошти.

«Під час проведених обшуків за адресами проживання окремих керівників ФОПів, які виконували багатомільйонні контракти, встановлено, що їхні спосіб та стиль життя не свідчать про наявність будь-яких статків та доходів. Також у ході проведення обшуків за місцями здійснення господарської діяльності виявлено значні обсяги готівки, не облікованої у первинній фінансовій звітності, що може свідчити про використання схем ухилення від сплати податків та виведення безготівкових коштів на рахунки підконтрольних субʼєктів господарювання для їх подальшої легалізації», — додали в Офісі генпрокурора.

Розслідування триває, наразі встановлюють всі обставини, причетних і розмір завданих державі збитків. Після завершення перевірок правоохоронці вирішать, чи оголошувати фігурантам справи підозри.