У Європі створять центр обслуговування ракет для систем ППО Patriot

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На полях саміту НАТО в Анкарі США, Німеччина, Нідерланди, Швеція та Польща підписали міжурядову угоду про створення в Європі центру обслуговування ракет PAC-3 для систем ППО Patriot.

Про це повідомила Lockheed Martin — компанія-виробник Patriot.

Раніше Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорювали передачу ліцензій на виробництво протибалістичних систем ППО в Україні. За словами Зеленського, Трамп поставився до цієї ідеї позитивно. Лідери G7 у спільній заяві за підсумками саміту сказали, що готові розглянути передачу Україні ліцензій, які допоможуть їй виробляти власні ракети-перехоплювачі та іншу зброю. А Bloomberg з посиланнями на джерела писав, що Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням організувати виробництво зброї за ліцензією в Європі та Україні.

Reuters із посиланням на джерело писало, що США, Німеччина та інші європейські країни також обговорюють спільне виробництво ракет AIM-120 AMRAAM для систем ППО NASAMS і винищувачів F-16.