Bild: На кордоні Сербії та Угорщини затримали росіян. Вони планували диверсію на німецькому оборонному заводі, що допомагає Україні

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На сербсько-угорському кордоні затримали двох російських агентів, яких підозрюють у підготовці диверсії на заводі з виробництва зброї в Німеччині. Вони мали з собою вибуховий пристрій.

Про це пише німецька газета Bild.

Атака могла бути спрямована проти оборонного підприємства, яке допомагає Україні, однак конкретна ціль поки що невідома. Bild зазначає, що в Німеччині є кілька оборонних підприємств, які виготовляють озброєння для України.

Сербська поліція арештувала російських агентів на початку червня. Однак справа засекречена, її називають «тривалим розслідуванням розвідки». Операція стала можливою завдяки інформації від партнерських розвідувальних служб та німецьких органів безпеки.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт доповідав про «заплановані напади з використанням вибухівки», метою яких була Німеччина. Він додав, що ці напади зірвали.