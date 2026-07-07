Європейські члени НАТО та Канада за два роки збільшать витрати на оборону на $258 млрд
- Автор:
- Олександр Булін
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Під час саміту НАТО в Анкарі генеральний секретар Марк Рютте заявив, що за підсумками 2025—2026 років європейські члени НАТО та Канада збільшать витрати на оборону ще на $258 мільярдів. Країни вже витрачають близько 4% свого ВВП на безпеку і готові брати більше відповідальності, щоб зрівняти витрати зі США.
Слова Рютте цитує Deutsche Welle.
Саміт проходить на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа, який тривалий час критикує союзників за «смішні» бюджети та вимагає збільшити витрати до 5% ВВП. Голова Пентагону Піт Гегсет узагалі назвав НАТО «паперовим тигром» і заявив, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за власну оборону.
Аби вгамувати Трампа, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц навіть дзвонив йому особисто — щоб довести, що американські дані про німецькі витрати застаріли. Берлін планує до 2029 року довести оборонні витрати до 5% ВВП, а вже у 2027 році збільшити майже до €110 мільярдів. Рютте також закликав інші країни Альянсу представити на саміті чіткі плани, як досягти цієї цілі.
- У червні 2025 року лідери НАТО зобовʼязалися виділяти на оборону щонайменше 5% від ВВП — цієї позначки мають досягти до 2035 року. В березні 2026 року у звіті генсека Рютте йшлося, що всі країни-члени НАТО вперше досягли або перевищили попередній цільовий показник оборонних витрат у 2% від ВВП. З 2024 по 2025 рік країни Європи та Канада збільшили оборонні витрати на 19% — до $574 млрд. Найменшу частку ВВП — 2% — на фінансування оборони тогоріч витратили Іспанія, Португалія, Албанія, Бельгія та Канада. Найвищий показник — у Польщі (4,3% ВВП).