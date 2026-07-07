Радника з нацбезпеки премʼєра Греції закликали піти у відставку через дзвінок російських пранкерів, які видавали себе за Умєрова

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Global Security Forum

Опозиційні партії Греції закликали піти у відставку радника прем’єр-міністра з національної безпеки Таноса Докоса після того, як російські пранкери «Вован» і «Лексус» обманом змусили його розкрити конфіденційну інформацію про безпеку країни. Пранкери видавали себе за секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова.

Про це пише Euractiv.

Вони обговорили багато питань, зокрема український морський безпілотник з вибухівкою, який нещодавно виявили у грецьких водах.

«Я думав, що розмовляю з Умєровим… Це був прямий ефір — я бачив його так само, як і вас», — сказав Докос.

Грецький політик вважає, що час цього дзвінка вибрали не випадково — саме перед самітом НАТО в Анкарі. Уряд країни наполягав, що жодної секретної інформації Докос не розкрив, а російські пранкери використали «складну гібридну атаку на основі штучного інтелекту». Однак росіяни стверджують, що вони тільки надіслали електронного листа через Gmail.

Опозиційні партії в Греції назвали цей інцидент «дипломатичним фіаско».