Радника з нацбезпеки премʼєра Греції закликали піти у відставку через дзвінок російських пранкерів, які видавали себе за Умєрова
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
-
Global Security Forum
Опозиційні партії Греції закликали піти у відставку радника прем’єр-міністра з національної безпеки Таноса Докоса після того, як російські пранкери «Вован» і «Лексус» обманом змусили його розкрити конфіденційну інформацію про безпеку країни. Пранкери видавали себе за секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова.
Про це пише Euractiv.
Вони обговорили багато питань, зокрема український морський безпілотник з вибухівкою, який нещодавно виявили у грецьких водах.
«Я думав, що розмовляю з Умєровим… Це був прямий ефір — я бачив його так само, як і вас», — сказав Докос.
Грецький політик вважає, що час цього дзвінка вибрали не випадково — саме перед самітом НАТО в Анкарі. Уряд країни наполягав, що жодної секретної інформації Докос не розкрив, а російські пранкери використали «складну гібридну атаку на основі штучного інтелекту». Однак росіяни стверджують, що вони тільки надіслали електронного листа через Gmail.
Опозиційні партії в Греції назвали цей інцидент «дипломатичним фіаско».
- Російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус) вже телефонували до премʼєр-міністра Італії Джорджі Мелоні під виглядом голови комісії Африканського Союзу у 2023 році. У розмові Мелоні, зокрема, розповідала, що бачить «втому» від війни в Україні. У 2019 році Вован і Лексус тричі за рік телефонували премʼєр-міністру Північної Македонії Зорану Заєву від імені Петра Порошенка і розігрували його. У 2020 році вони телефонували тодішньому президенту Польщі Анджею Дуді від імені генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, а також видавали себе за лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську на онлайн-переговорах у Данії. У квітні 2021 року пранкери під виглядом соратників російського опозиціонера Олексія Навального провели Zoom-конференцію із шістьма українськими народними депутатами від «Слуги народу».
- У 2024 році Путін нагородив пранкерів орденами «Дружби».