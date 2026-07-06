Росія випустила по Україні вночі 68 ракет і 351 БпЛА. Скільки збила ППО
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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У ніч на 6 липня Росія випустила по Україні вночі 68 ракет і 351 БпЛА. Основним напрямком удару був Київ.
Про це повідомили в Повітряних силах.
Усього українські військові зафіксували 419 цілей. Серед них шість протикорабельних ракет 3М22 «Циркон»/«Онікс» з Курської області Росії. Також по Україні випустили 23 балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400 з Брянської, Орловської та Курської областей.
Ще 33 крилаті ракети Х-101 летіли з Вологодської області, а шість крилатих ракет «Калібр» — з Новоросійська. 351 ударний БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори «Пародія» летіли з Шаталова, Брянська, Курська, Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська.
ППО знешкодила 37 ракет (31 крилату ракету Х-101 та шість крилатих ракет «Калібр», а також 326 БпЛА різних типів).
Під час атаки 29 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА поцілили на 34 локаціях, ще в 16 місцях впали уламки.
Крім Києва та області, росіяни атакували Одесу. Постраждав 23-річний чоловік, пошкоджені багатоповерхові будинки та автостоянка.
У Херсоні росіяни вдарили по Корабельному та Дніпровському районах. Поранені 56-річний чоловік та 52-річна жінка. У них уламкові травми.
- У Києві завтрашній день, 7 липня, оголосили Днем жалоби у памʼять за жертвами атаки росіян на столицю у ніч проти 6 липня. На цей час відомо про 12 загиблих та понад 50 постраждалих.