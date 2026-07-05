Країни ОПЕК+ у серпні збільшать видобуток нафти
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Getty Images / «Бабель»
Сім країн ОПЕК+ 5 липня під час онлайн-зустрічі домовилися збільшити видобуток нафти в серпні.
Про це повідомила пресслужба ОПЕК+.
Видобуток нафти до 188 000 барелів на день збільшать Саудівська Аравія, Росія, Ірак, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман. Таке рішення ухвалили в межах додаткових добровільних коригувань, оголошених у квітні 2023 року.
Процес контролюватиме Спільний міністерський комітет з моніторингу. У межах цього процесу країни зустрічатимуться кожного місяця і розглядатимуть нові умови ринку. Наступна зустріч запланована на 2 серпня 2026 року.
- Видобуток нафти країнами ОПЕК+ у травні впав до 33,13 млн барелів на добу порівняно з 42,77 млн барелів у лютому. Причиною став початок війни між США, Іраном та Ізраїлем. Тоді США заблокували іранські порти, а Тегеран закрив Ормузьку протоку (через неї проходить майже п’ята частина світового експорту нафти). Через це рекордного збільшились ціни на нафту.
- Після того як Іран і США провели переговори та узгодили дорожню карту, яка має привести до фінальної угоди протягом 60 днів, ціни на нафту почали падати. Станом на 2 липня фʼючерси на нафту марки Brent знизилися до $70,80 за барель, а американська WTI просіла до $67,74.