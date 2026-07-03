У ДР Конго почали випробовувати ліки проти Еболи. Там уже понад 1 400 хворих

Новини

Getty Images / «Бабель»

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила про початок клінічних випробувань потенційних ліків проти вірусу, що спричинив нинішній спалах Еболи в Демократичній Республіці Конго.

Про це пише BBC.

Першого пацієнта вже долучили до дослідження, яке координують науковці з ДР Конго, Бельгії та Великої Британії, зокрема Оксфордського університету. Пацієнти тестуватимуть два противірусних препарати.

За даними ВООЗ, наразі у ДР Конго офіційно підтвердили понад 1 400 випадків захворювання та 438 смертей від Еболи. Окремі випадки також виявляли в Уганді та Франції.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус каже, що значна кількість загиблих від вірусу пов’язана з тим, що нинішній спалах спричинений штамом Бундібугіо, проти якого науковці ще не винайшли вакцини.

Навіть без офіційно затверджених ліків частина пацієнтів одужує самастійно (загалом одужали вже 213 людей). Але безпечні й ефективні ліки можуть врятувати значно більше життів, зазначив Гебреїсус.

Міністр охорони здоров’я ДР Конго Семюель Роджер Камба додав, що запуск цих випробувань «є значним кроком уперед, що дарує нову надію пацієнтам, їхнім родинам і постраждалим громадам».

Спалах Еболи в ДР Конго

Перший випадок захворювання людини вірусом Ебола був зареєстрований на території сучасної ДР Конго в 1976 році. Смертність під час перших спалахів сягала 90%. Завдяки появі вакцини від штампу Ебола-Заїр ця цифра скоротилася майже до 40%.

Найбільший спалах вірусу Ебола за кількістю інфікованих стався у 2014—2016 роках у Західній Африці. Кількість жертв тоді перевищила 11 тисяч.

Вже 17 травня 2026 року ВООЗ оголосила про новий спалах лихоманки Ебола в ДР Конго та Уганді (тоді було відомо про 80 смертей). Організація назвала епідемію лихоманки надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення.

Тоді ж ВООЗ порадила країнам-сусідкам ДР Конго активувати свої національні механізми управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями, а також проводити скринінг на кордонах і головних внутрішніх дорогах.

Нинішній спалах — 17-й в історії ДР Конго. Експерти попереджають, що він може стати одним із найбільших за всю історію, оскільки вірус певний час поширювався непомітно.