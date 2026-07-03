Politico: Італія виступила проти санкцій ЄС щодо патріарха Кирила

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Італія слідом за Болгарією виступила проти планів Європейського Союзу запровадити санкції щодо глави Російської православної церкви патріарха Кирила.

Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів.

Співрозмовники Politico кажуть, що позиція Рима повʼязана з Ватиканом — Італія не хоче запроваджувати санкції проти глави християнської церкви, попри те що патріарх Кирило неодноразово публічно підтримував і виправдовував повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У червні премʼєр Болгарії Румен Радев заявив, що країна незгодна із санкціями проти російського патріарха Кирила. Також він сказав, що Болгарія накладе вето на новий пакет санкцій ЄС проти Росії, бо санкції можуть вдарити по економіці Болгарії.

ЄС уперше спробував внести Кирила до санкційного списку у 2022 році, звинувативши його в підтримці повномасштабного вторгнення та поширенні пропаганди. Але Угорщина за часів Орбана заблокувала цей крок, назвавши це питанням релігійної свободи.

У травні Euronews з посиланням на джерела писав, що посли ЄС обговорюють «мініпакет» санкцій проти десятка людей, яких раніше захищав експрем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Серед них — російський патріарх Кирило. У ЄС сподіваються, що новий премʼєр Угорщини Петер Мадяр не заблокує рішення.