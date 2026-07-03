СБУ атакувала два військові аеродроми у Криму. Знищені або пошкоджені сім російських літаків

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Служба безпеки України атакувала військові аеродроми «Саки» та «Гвардійське» в тимчасово окупованому Криму.

Про це 3 липня повідомила пресслужба СБУ.

На «Саки» це вже друга атака за тиждень — попередня була 1 липня. Цього разу українські дрони поцілили в сім ангарів, де зберігалися винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30 і Су-24. Попередньо, удар знищив або пошкодив щонайменше сім літаків.

Також цієї ночі СБУ атакувала два ангари аеродрому «Гвардійське», де зберігалися російські «Шахеди» й авіаційне обладнання.

«Саки» і «Гвардійське» — одні з ключових авіабаз російських військ у Криму. Саме звідти регулярно злітають літаки тактичної авіації, які завдають ударів по Україні та забезпечують дії російського угруповання на південному напрямку.