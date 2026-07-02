У штурмовому полку «Скеля» заявили, що ідентифікували понад 500 військових як наркозалежних і відправили на лікування

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Начальник групи цивільно-військового співробітництва 425 окремого штурмового полку «Скеля» Андрій Сурай в інтервʼю «Радо Свобода» заявив, що понад 500 військових підрозділу ідентифікували як наркозалежних і відправили на лікування. Раніше «Бабель» у великому розслідуванні про ситуацію у «Скелі» зокрема писав про службу і катування людей з наркотичною залежністю.

За словами Сурая, у цих військових є відповідні документи. Вони перебувають у різних закладах і там отримують «необхідні наркотики». Число у 2 000 людей із наркотичною залежністю в полку, яке раніше озвучила військова омбудсменка Ольга Решетилова, базується на даних, які підрозділ передавав самостійно. Це не результат ВЛК (бо у рішенні ВЛК написано, що ці військові придатні), а результат внутрішніх спостережень і фіксації випадків абстиненції («ломки») під час служби.

Також Сурай заявив, що в підрозділі зафіксовано 13 військовослужбовців із туберкульозом, яких госпіталізували та лікують. Окремо, за його словами, є «певна кількість» військових із гепатитом С, які за законом повинні служити. Сурай зазначив, що такі випадки перебувають під медичним наглядом, а стан військовослужбовців може змінюватися — від ремісії до загострення, що впливає на придатність до служби.

Розслідування «Бабеля» й наркозалежні

23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля». Ми опитали понад 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу. «Бабель» встановив 25 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, а також описав випадки катувань і знущань з тих, хто проходить навчання.

Зокрема, в матеріалі «Бабеля» йдеться й про службу людей із наркотичною залежністю. Наприклад, один з чинних солдатів «Скелі» став свідком «зомбі-апокаліпсису» під час шикування, на яке привозили наркозалежних: людей били, дехто самовільно випорожнювався просто в строю. Інший мобілізований анонімно розповів, як два дні провів у карцері шістьма людьми, четверо з яких були в стані абстиненції. Наркозалежні вибивали двері, буянили, а охоронці їх утихомирювали — бризкали в камеру сльозогінний газ. У редакції також є анонімні свідчення того, що в підрозділі утримували мобілізованих з ВІЛ, туберкульозом і гепатитом С, позбавляючи їх можливості приймати необхідні для життя медикаменти.

Після матеріалу «Бабеля» Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами, оприлюдненими «Бабелем». У полку працює місія Офісу омбудсмана і комплексна комісія на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ. 24 червня командира 425 полку підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків на час перевірки.