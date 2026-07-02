ЄС скасує мита на майже 80% експорту з Вірменії. Усе через економічний тиск на неї з боку Росії

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Європейський Союз планує скасувати мита на майже 80% вірменського експорту в межах нового пакета економічної підтримки країни.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з премʼєром Вірменії Ніколом Пашиняном у Єревані, передають Bloomberg і Reuters.

За ініціативи Брюсселю, безмитний режим пошириться на свіжі овочі, фрукти, рослини, алкогольні та безалкогольні напої.

Крім цього, Євросоюз виділяє Вірменії €18 млн — це остання частина раніше оголошеного пакета на €52 млн — і надішле до країни експертів, які допоможуть розширити постачання вірменської продукції до країн ЄС.

Фон дер Ляєн зазначила, що цей пакет підтримки покликаний допомогти помʼякшити тиск Росії на економіку Вірменії, який вона відчуває останнім часом.

«Я знаю, що Вірменія й досі зазнає значного економічного тиску з боку Росії. Але будьте впевнені: коли тиск на наших партнерів посилюється, ЄС активізує свої дії. Ви можете розраховувати на нас», — сказала президентка Єврокомісії.