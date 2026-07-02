Франція оштрафувала на €1 млн власника танкера тіньового флоту РФ Tagor
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
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AFP
Власника танкера російського тіньового флоту Tagor, який затримали французькі військові 31 травня, оштрафували на €1 мільйон.
Про це пише Le Monde з посиланням на прокурора Бресту.
Підсанкційне судно, яке вийшло з Мурманська, затримали в Атлантичному океані — за 740 кілометрів від узбережжя. Власник отримав штраф, бо танкер ходив під фальшивим прапором Камеруну, а сам капітан-росіянин відмовився виконати вимоги французьких військових, через що корабель довелося брати під контроль силою.
Компанія-власник вже сплатила штраф і зобов’язалася якнайшвидше отримати новий законний прапор країни припису. Таким чином, судну дозволили залишити французькі територіальні води.
До цього судно неодноразово змінювало «маскування» — використовувало стяги Мадагаскару, Маршаллових Островів та Панами.
Крім російського інтересу, у цій справі є й іранський слід — за даними аналітиків Le Monde, Tagor, ймовірно, повʼязаний із родиною впливового іранського чиновника Алі Шамхані.
- Tagor став четвертим російським танкером, який Франція перехопила менше ніж за рік. А вже 23 червня французькі військові затримали ще один, вже пʼятий підсанкційний танкер тіньового флоту РФ у Середземному морі біля берегів Сицилії. Судно Deliver досі залишається під вартою у порту французького Марселю.