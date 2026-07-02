Нові деталі масованої атаки росіян на Київ — постраждали тварини у зоопарку та знищений ключовий склад Українського Червоного Хреста

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Червоний Хрест України / Facebook

У ніч проти 2 липня росіяни здійснили одну з наймасованіших атак на Київ від початку війни. Стало відомо про наслідки ударів по зоопарку та складу Українського товариства Червоного Хреста України.

На території Київського зоопарку пошкоджені будівлі відділу приматів і птахів, купол зимового саду, акватераріум, сіносховище, північна вхідна група та екзотичні рослини зимового саду. Зоопарк працює, однак заходити можна тільки через центральний вхід.

Український Червоний Хрест через атаку на склад втратив 320 тисяч одиниць гуманітарного вантажу та обладнання на суму понад 79 млн грн. Зокрема, на складі були генератори, теплові насоси, медичне обладнання; також серед знищеного — запас гуманітарної допомоги для людей, які постраждали від обстрілів, пожеж та евакуацій. Знищений склад був одним із ключових логістичних центрів УЧХ.

Що відомо про нічну атаку

Росіяни вночі атакували Україну 496 дронами та 74 ракетами. ППО знешкодила 476 БпЛА та 48 ракет.

Армія РФ одночасно застосувала балістичні, протикорабельні, крилаті й авіаційні ракети. У Повітряних силах кажуть, що однією з особливостей атаки стала велика кількість балістики та реактивних безпілотників.

Під основним ударом був Київ — станом на зараз відомо про щонайменше 21 загиблого та 85 постраждалих. Також у місті зруйновано будинки, з-під завалів досі деблокують людей. У багатьох районах міста спалахнули пожежі.

Ще через нічну атаку постраждали люди на Харківщині, Дніпропетровщині, Київщині та Миколаївщині.