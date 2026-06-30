Верховний суд США відмовився переглядати вирок Трампу у справі про домагання — він повинен сплатити $5 млн компенсації

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Верховний суд США відмовився розглядати апеляцію, подану президентом Дональдом Трампом. Трамп хотів переглянути цивільну справу, в якій його визнали винним у наклепі та сексуальному насильстві щодо письменниці Е. Джин Керролл.

Про це пише BBC.

Минулого року федеральний апеляційний суд погодився з вердиктом присяжних і постановив, що підстав для нового розгляду справи немає. Після цього Трамп звернувся до Верховного суду.

Це була остання можливість Трампа скасувати одностайний вердикт присяжних. Тепер він має виплатити Керролл присуджену компенсацію в $5 мільйонів.

Після рішення суду Трамп опублікував допис у Truth Social, у якому заявив, що продовжить боротися проти «політично мотивованого переслідування через суди», а сам позов проти себе вкотре назвав наклепом.

«Ця справа насправді спрямована проти Сполучених Штатів Америки та всього, що вони уособлюють. Такого ніколи не повинно статися з жодним іншим президентом чи кандидатом у президенти», — написав він.

Також Трамп заявив, що штат Нью-Йорк нібито спеціально ухвалив закон, який тимчасово дозволив подавати позови щодо давніх випадків сексуального насильства, щоб «неправомірно схопити» саме його.

У зверненні до Верховного суду адвокати Трампа стверджували, що юристи Керролл не мали права демонструвати присяжним запис 2005 року Access Hollywood, на якому Трамп розповідає про те, як торкається жінок без їхньої згоди та цілує їх.

У чому Керролл звинувачує Трампа

Колумністка Елізабет Джин Керролл звинуватила Трампа в нападі, який стався понад 30 років тому. За її словами, інцидент стався в магазині Bergdorf Goodman на Мангеттені наприкінці 1995 або на початку 1996 року. Трамп обирав у магазині спідню білизну для іншої жінки та звернувся до Керролл по допомогу. Потім він жартома попросив жінку приміряти білизну, після чого нібито напав на неї в роздягальні.

Жінка стверджує, що їй вдалося відбитися і втекти. Тоді вона не хотіла звертатися в поліцію, тому що «була шокована і не хотіла думати про себе як жертву зґвалтування». Дві подруги Керролл підтвердили, що жінка розповіла їм про цей інцидент протягом кількох днів після нього.

Після того як Керролл розповіла про напад, Трамп неодноразово заперечував її слова, називав жінку брехункою. Керролл подала проти Трампа два позови (у 2023 і 2024 роках) про сексуальне насилля і наклеп.

Обидві справи жінка виграла: у кейсі 2023 року (сексуальне насильство та наклеп) суд присудив їй $5 мільйонів компенсації, а в справі 2024 року (наклеп) ще $83,3 мільйона. Обидва вироки згодом підтвердила апеляція. Оскільки справи були цивільними, то фактично Трампа не визнавали винним у злочині, а лише поклали на нього юридичну відповідальність і зобовʼязали сплатити компенсацію.