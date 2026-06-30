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У Польщі пояснили, чому Україна не отримала винищувачі МіГ-29, — через відмову поділитися дроновими технологіями

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Польща не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29, оскільки Київ відмовився поділитися технологіями виробництва безпілотників.

Про це сказав міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише Polsat News.

Він заявив, що пропонував Україні партнерський підхід: «МіГи в обмін на дрони». За його словами, Київ спершу прийняв пропозицію, але пізніше відхилив її.

Польський міністр також визнав, що Україна має значний потенціал у сфері безпілотників й нещодавно почала співпрацювати з країнами Близького Сходу в цій сфері.

«Україна має настільки значні спроможності у сфері дронів, що у відповідь на передану їй військову техніку могла б поділитися з Польщею ноу-хау і частково надати доступ до технологій», — сказав Косіняк-Камиш.

Однак у своїй заяві він не назвав помилкою відправку військової техніки до України на початку російського повномасштабного вторгнення без жодних умов. Косіняк-Камиш каже, що зробив би так само.

Автор: Христина Піцуряк