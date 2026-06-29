У Львові шестирічну дівчинку вдарило блискавкою — вона в реанімації

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У Львові 29 червня блискавка влучила у шестирічну дівчинку. Її госпіталізували.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

За його словами, зараз дитина перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Її стан стабільний, видимих слідів ураження немає.

Цього дня Львів накрила сильна негода — гроза, град і сильний вітер. У місті впало близько 30 дерев, одне з них — на тролейбус. Пошкоджені контактні мережі, через це не курсує низка трамваїв.

Також сильний вітер зірвав частину даху будівлі Шевченківської райадміністрації та пошкодив вікна.

Перед цим Укргідрометцентр попередив про сильні грози та шквали вітру у західних областях України. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності — жовтий.