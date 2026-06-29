Медіа: Естонські прикордонники помітили кулемети на цивільному газовому танкері РФ
- Автор:
- Олександр Булін
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Eesti Express / PPA
Естонські прикордонники в травні помітили кулемети на цивільному газовому танкері Росії у Фінській затоці.
Про це пише фінське медіа Helsingin Sanomat.
На фото, яке зафіксували прикордонники, видно російське судно «Маршал Василевський», що доставляє скраплений газ до Калінінграда. Цей танкер належить російському «Газпрому».
Кадри називають першим доказом встановлення важкої зброї на російському цивільному судні в європейських водах. За даними журналістів, щонайменше 24 пасажири на газовозі — це люди з досвідом служби в російських силових структурах. Припускають, що судно озброєне на випадок ймовірних атак з боку України.
- 23 червня в Середземному морі біля берегів Сицилії Франція перехопила танкер тіньового флоту РФ. Перехоплене судно Deliver під санкціями Євросоюзу, України, Швейцарії, Великої Британії, Австралії, Канади та Нової Зеландії. Цей танкер ходив під прапором Камеруну і з 2024 року в обхід санкцій возив російську нафту з порту Приморськ переважно до Китаю та Індії.