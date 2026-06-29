У Японії у 2028 році почнуться клінічні випробування з пересадки людям нирок свиней
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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У Японії стартап PorMedTec Університету Мейдзі та американська біокомпанія eGenesis Inc. у 2028 році розпочнуть клінічні випробування з пересадки людині свинячих нирок.
Про це пишуть японські видання NHK та Kyodo News.
Випробування будуть спрямовані на людей з тяжкою нирковою недостатністю. Близько 300 000 людей у Японії проходять діаліз — з них майже 15 000 в списку очікування на трансплантацію.
Під час досліджень планують використовувати нирки генетично модифікованих свиней. Це потрібно, щоб знизити ймовірність, що їх відторгне людський організм.
Операції будуть проводити у двох японських медзакладах. Раніше американська компанія вже проводила такі дослідження в США. Тоді пацієнтам, яким зробили пересадку, понад шість місяців не потребували діалізу.
- За останні 30 років свинячі клапани серця успішно пересаджували людям. З пересадкою органів складніше, але були деякі успіхи з генетично модифікованими свинячими серцями та нирками. Також експериментували з пересадкою печінки від свині, але поки без значних досягнень. Потреба в донорських органах у світі величезна. Наприклад, у США у 2023 році список очікування на всі види трансплантацій був удвічі більший за кількість проведених операцій.
- Рік тому лікарі провели схожий експеримент — генетично модифіковану свинячу легеню трансплантували 39-річному чоловіку, якому констатували смерть мозку. Легеня функціонувала протягом дев’яти днів.