Росія активно вербує на війну громадян Перу

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Росія завербувала сотні громадян Перу воювати проти України. Ті вважали, що отримали привабливу роботу в РФ, а натомість опинились на передовій.

Про це пише CNN, журналісти якого поспілкувалися з рідними завербованих.

Більшість завербованих походить з бідних сімей. Їм обіцяли легальну роботу, високу зарплату та перспективу отримання російського громадянства.

Один із перуанців наприкінці січня повідомив матері, що вирушає працювати кухарем у російській армії. Згодом він надіслав відео, на якому рив окопи разом з іншими іноземцями на тимчасово окупованій Росією території України.

Після цього чоловік повідомив, що командир покарав його за «неналежну поведінку». Невдовзі звʼязок із ним повністю зник.

Ще одна жінка, Роза, розповіла, що її чоловік поїхав до Росії, розраховуючи працювати охоронцем. Однак журналісти ознайомилися з його листуванням із вербувальником, яке свідчить, що чоловік підписав річний контракт на службу в російській армії.

Останнє повідомлення від нього дружина отримала 26 березня. Чоловік написав, що його переводять, наказавши взяти зброю та особисті речі.

Прокуратура Перу відкрила справу про вербування громадян країни до російської армії та кваліфікує ці дії як можливу торгівлю людьми. За офіційними даними, правоохоронці вже отримали 36 заяв про зникнення людей та їхню ймовірну примусову участь у війні Росії проти України.

Міністерство закордонних справ Перу повідомило, що направило до Росії щонайменше 247 офіційних запитів стосовно своїх громадян. Водночас адвокат родин завербованих Персі Салінас припускає, що загалом до російської армії могли залучити близько 800 громадян Перу.

Найманці Росії в іноземних країнах

У повномасштабній війні проти України на боці Росії воюють найманці щонайменше із 48 країн. Тільки в Москві з квітня 2023 року до травня 2024 року могли набрати до армії РФ понад півтори тисячі іноземців.

Наразі є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію. Щодо громадян Непалу та Індії, частина з них уже в полоні або загинули. У соцмережах є вже відео і з африканцями у складі окупаційних військ РФ в Україні.

Кремль також співпрацює з армією Північної Кореї — її солдатів залучають до боїв у Курській області. У вересні 2023 року на Кубі викрили схему вербування найманців для війни в Україні на боці окупантів.

У квітні 2025 року Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали в лавах російської армії.