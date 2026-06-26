Росіяни вдарили по Запоріжжю, Сумах, Дніпропетровщині та Херсонщині — є загиблі та постраждалі

Новини

Протягом дня російська армія била по Запоріжжю, Сумах, Дніпропетровщині та Херсонщині. Через удари є загиблі та поранені.

«Бабель» зібрав інформацію про наслідки обстрілів.

У Запоріжжі кількість постраждалих через ранковий удар зросла до 15, серед них — дитина. Пізніше росіяни ще раз вдарили по місту — постраждала жінка.

На Дніпропетровщині загинули двоє людей, 13 поранено. Пошкоджено будинки, автівки та адмінбудівлю.

Росіяни вдарили по АЗС у Сумах — постраждали троє людей.

У Херсоні та Білозерці на Херсонщині постраждали 10 людей. Також пошкоджено будинки, багатоповерхівки, склад з гуманітаркою, освітній заклад, пошту та автівки.