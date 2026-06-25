Наступного року Конференція з питань відновлення України пройде в Естонії

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Ville Säävuori / Flickr

У 2027 році конференція з питань відновлення України (URC) пройде в столиці Естонії — Таллінні.

Про це написав прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Він запевнив, що наступного року партнери будуть «розвивати імпульс», отриманий у Гданську й перетворять зобов’язання на результат.

Конференція з відновлення України триває в Гданську з 25 по 26 червня. Це вже четверта щорічна конференція: минулі були в Лондоні, Берліні й Римі. Мета заходу — посилити міжнародну підтримку відбудови України та залучити нові інвестиції.

Українську делегацію в Гданську очолює прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, хоча очікувалося, що буде президент Володимир Зеленський. Так сталося через дипломатичний конфлікт між Україною та Польщею: президент Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА», а президент Польщі Кароль Навроцький позбавив його ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі.

Навроцький теж не бере участі в конференції. В уряді країни пояснили це «форматом заходу» — конференцію організовують органи виконавчої влади.

Авторка: Христина Піцуряк