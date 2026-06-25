Чехія передала Україні 10 нових навчально-тренувальних літаків ALTO NG

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Україна отримала десять нових навчально-тренувальних літаків ALTO NG завдяки Коаліції спроможностей Повітряних сил, уряду Чехії та благодійному фонду Dárek pro Putina («Подарунок для Путіна»).

Про це повідомило Міністерство оборони України.

На нових літаках українські війська відпрацьовуватимуть базове й поглиблене пілотування, навігацію, процедури зльоту та заходження на посадку за стандартами НАТО.

У Міноборони кажуть, що навчання на легкомоторних літаках ALTO NG суттєво знизить вартість льотної години порівняно з польотами на бойових літаках і пришвидшить перехід курсантів на західну техніку.

Пʼять літаків надійшли в Україну від уряду Чехії, а ще пʼять — як допомога від чеських громадян через благодійний фонд Dárek pro Putina.