Франція затримала ще один танкер тіньового флоту РФ біля Сицилії

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Французькі військові затримали підсанкційний танкер тіньового флоту Росії у Середземному морі біля берегів Сицилії.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

Судно Deliver перехопили Військово-морські сили Франції у вівторок, 23 червня, через порушення міжнародного морського права.

«Ми не дозволимо тіньовому флоту обходити санкції та фінансувати російські військові дії. Європа рішуча. Вона докладе всіх необхідних зусиль, щоб збільшити вартість війни для Росії та забезпечити досягнення міцного й тривалого миру в Україні», — написав Макрон.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, судно Deliver перебуває під санкціями Євросоюзу, України, Швейцарії, Великої Британії, Австралії, Канади та Нової Зеландії. У 2026 році Україна додатково застосувала санкції проти капітана судна.

Танкер ходить під прапором Камеруну і з 2024 року в обхід санкцій возить російську нафту з порту Приморськ переважно до Китаю та Індії.

Це вже пʼятий танкер тіньового флоту РФ, який перехоплюють французькі військові. 31 травня в Атлантичному океані затримали судно Tagor, яке перевозить нафтопродукти з російських портів Приморськ та Усть-Луга в Балтійському морі до третіх країн.