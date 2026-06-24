Spiegel: Російські супутники намагались заблокувати фінський супутник, чиї дані використовує Україна на війні

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ICEYE

Декілька російських супутників підійшли впритул до фінсько-польського супутника Iceye-X36, який запустили у 2024 році й дані з якого, ймовірно, використовує Україна у війні проти РФ.

Про це пише німецьке медіа Der Spiegel із посиланням на аналіз Okapi:Orbits.

Відразу чотири російських супутники були біля фінсько-польського супутника на відстані менше ніж 13 кілометрів. В умовах низької навколоземної орбіти такі дії визначають як «ворожий акт».

Супутник Iceye-X36 дозволяє отримувати знімки з роздільною здатністю до 25 сантиметрів. Влітку 2025 року німецький уряд заявляв, що завдяки йому зробили понад 4 100 знімків «ворожих об’єктів», з початку 2026 року співпрацю з Україною в цьому питанні посилили.

Західні експерти вважають, що в такий спосіб РФ випробовує або вже випробувала технологію, щоб створювати перешкоди роботі супутників. Центр космічної ситуації Бундесверу уважно стежив за такими діями РФ, однак на запити Москва не відповідала.

Колишній керівник відділу космічного спостереження ВПС США Грег Гіллінгер вважає, що російські маневри «не випадковість». Потенційною метою таких дій Росії може бути «тимчасова втрата даних для України». Загроза існує й для інших країн Європи та НАТО, які вже інтегрували Iceye у свою розвідувальну інфраструктуру.

Більше про ICEYE і звʼязок з Україною

У липні стало відомо, що Польща збирається придбати частку у фінській супутниковій компанії ICEYE. Компанію заснували у 2014 році як постачальника радіолокаційних знімків переміщення крижаних брил для судноплавних компаній. Проте арктичний ринок «зник» після того, як західні країни запровадили санкції проти Росії. Тоді ICEYE звернулася до оборонної галузі.

Угоду фіналізували наприкінці серпня — польський державний Банк крайового господарства інвестував у компанію $11 мільйонів.

У серпні 2022 року ICEYE підписала контракт із Благодійним фондом Сергія Притули, надавши Україні доступ до одного зі своїх супутників. Фото з цього супутника використовує українська розвідка. На червень 2024 року він зняв понад 4 тисячі обʼєктів РФ і допоміг завдати збитків на мільярди доларів.

У липні 2024 року Міністерство оборони України підписало з компанією ICEYE меморандум про поглиблення співпраці у сфері космічної розвідки. З початку жовтня 2024 року Україна отримує нові супутникові знімки, зроблені супутниками ICEYE у межах співпраці між Rheinmetall та ICEYE.