Опитування: Приблизно 90% українців виступають за конструктивні відносини з Польщею

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Переважна більшість українців (90%) виступає за конструктивні відносини з Польщею попри суперечки довкола історичних питань.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 17—23 червня.

За даними дослідження, лише 5% опитаних обрали жорсткий підхід щодо вирішення історичних суперечок. 90% опитаних виступають за конструктивні відносини з Польщею.

При цьому лише 1% респондентів вважає, що Україна має погодитися з польським баченням спільної історії, а 4% — що Польща повинна прийняти українську позицію.

Водночас 57% опитаних вважають, що кожна країна має право самостійно визначати своїх національних героїв, а інші держави не повинні втручатися в ці питання. 33% українців переконані, що спільного бачення історичних подій можна досягти через роботу істориків, а не політиків.

Опитування проводилося методом телефонних інтервʼю серед 1 005 повнолітніх громадян, які проживають на підконтрольній уряду України території. Похибка не перевищує 4,1%.