Щонайменше два влучання. Генштаб уточнив результати ударів по найбільшому комплексу супутникового звʼязку в Росії

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Генштаб ЗСУ оприлюднив результати української атаки по центру космічного звʼязку «Дубна» в Московській області РФ у ніч проти 22 червня.

Про це Генштаб повідомив у соцмережах.

Зокрема, там підтвердили влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени MARK-IV, яку використовують для супутникового звʼязку, а також у технічну будівлю поряд із цією антеною.

Також фіксують влучання у головний виробничо-адміністративний (апаратно-програмний) корпус центру — будівля частково зруйнована. Цей корпус складається з центральної апаратної лінії звʼязку, обладнання наземного комплексу управління та центрального пульта управління супутникової мережі.