У Міноборони розповіли, чи зможуть офіцери підписати нові контракти і отримати відстрочку

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Нові контракти, які Міноборони запустило у межах трансформації служби, будуть доступні офіцерам і сержантам. За тими самими правилами вони можуть отримати відстрочки.

Про це йдеться в матеріалі «Бабеля», присвяченому змінам у війську.

Зокрема такий дворічний базовий контракт підписав уже заступник міністра Мстислав Банік, який має звання лейтенанта.

За його словами, якщо військовий до закінчення контракту не скаже, що він хоче його продовжити, контракт закінчується автоматично. Контракти можуть підписати і командири батальйонів, бригад і корпусів.

Банік також додав, що офіцери, які вже довго служать у війську, теж зможуть «звільнитись» — але пізніше. Насамперед під «звільнення» будуть потрапляти солдати і сержанти, адже якщо вони служать з 2014 (або 2022) року та досі на солдатських чи сержантських посадах, то віддали багато здоровʼя.

«Офіцери — це фундамент армії, тому одночасно їх всіх відпустити буде складно», — каже Банік.