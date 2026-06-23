ССО заявили, що знищили залізничний міст через Північнокримський канал

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Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили залізничний міст через Північнокримський канал у Криму.

Про це ССО заявили в Threads.

«Вибачте, але у нас тут офіційно-термінове: залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує — ССО! Перший пішов», — йдеться в заяві військових.

Пізніше у відомстві уточнили, що цим мостом переміщували військові вантажі з РФ через Крим, щоб забезпечити російські війська на південному напрямку, а також щоб підтримувати військову інфраструктуру півострова.

Під час удару у ніч проти 22 червня дрони ССО зруйнували залізничне полотно, також обвалився один із прогонів мосту. Вже у ніч на 23 червня дрони вдарили по ремонтній техніці, яка приїхала ремонтувати міст, а також знищили залишки конструкції.

Українські атаки по логістиці росіян на півдні

27 травня міністр оборони Михайло Федоров анонсував програму «Логістичний локдаун» проти росіян.

За його словами, в останні місяці Україна вчетверо збільшила знищення обʼєктів окупантів в оперативному (неглибокому) тилу. Це стало можливо завдяки зростанню спроможностей ударів середньої дальності.

З того часу українські війська регулярно били по обʼєктах логістики на півдні. Зокрема, під атаками був Чонгарський міст, 10 травня голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що він знищений.

А 20 червня Україна вдарила по мосту через Генічеську протоку на Херсонщині. Міст забезпечує військову логістику між російськими військами на південному напрямку та тимчасово окупованим Кримом.

У ніч проти 22 червня під атакою, серед іншого, був міст у районі Василівки на Запоріжжі, яким росіяни перекидали війська.