У Міноборони розробляють електронний журнал бойових дій. Для чого він потрібен

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У Міноборони України розробляють концепцію електронного журналу бойових дій. Він має допомагати рахувати «бойові» для військових.

Про це повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік, йдеться в матеріалі «Бабеля».

Зараз дані про бойові виходи — у паперових бойових журналах. Щоб отримати цю інформацію, військовому потрібно обійти усі бригади та підрозділи, в яких він проходив службу. Це довго і часто навіть неможливо.

Щоб спростити процес, Міноборони буде ухвалювати «управлінські рішення», аби військові частини надавали таку інформацію. Електронний бойовий журнал — один з механізмів, який має в цьому допомогти.

Ще одне додаткове джерело даних — фінансова документація, у якій видно, коли військовий отримував «бойові» виплати.

Слідкувати за бойовими виходами військового та збирати такі дані у журнал важливо, оскільки це впливатиме не тільки на виплати заробітної плати, а й на додаткове нарахування терміну до відстрочки.