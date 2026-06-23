CNN: У Нацрозвідці США почали масово звільняти співробітників
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Getty Images
Виконувач обовʼязків директора Національної розвідки США Білл Пулте, якого нещодавно призначив Дональд Трамп, на новій посаді почав масово звільняти співробітників.
Про це пише CNN з посиланням на джерела.
Раніше джерела казали, що Пулте планує скоротити близько сотні робочих місць в Офісі директора Нацрозвідки. Коли він тільки прийшов на посаду, то запросив список із рейтингом усіх співробітників.
Джерела стверджують, що найбільше скорочення робітників торкнеться Національного контртерористичного центру та Національного центру контррозвідки і безпеки.
Трамп призначив Пулте на посаду на початку червня. До цього він був директором Федерального агентства житлового фінансування США (FHFA) — попри нову посаду Пулт зберіг посаду керівника FHFA і голови іпотечних гігантів Fannie Mae та Freddie Mac. Путле до цього не мав досвіду роботи у розвідці.
Його попередниця, Тулсі Габбард, у травні подала у відставку, пояснивши своє рішення хворобою чоловіка.
- Після призначення Трамп заявив журналістам, що хоче, щоб Пулте скоротив штат офісу. Пізніше Трамп закликав Сенат проголосувати за нового директора Нацрозвідки — прокурора Південного округу Джея Клейтона.