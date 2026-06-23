Ціни на нафту знову знизилися у звʼязку з тим, що відкрили Ормузьку протоку
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Getty Images / «Бабель»
Ціни на нафту знову знизилися — це сталося через те, що відкрили Ормузьку протоку після переговорів між США та Іраном.
Про це пише Reuters.
Фʼючерси на нафту марки Brent знизилися до $77,70 за барель, а американська WTI просіла до $73,74.
Міністр фінансів США Скотт Бессент учора заявив, що Іран за підсумками переговорів у Швейцарії дозволив експертам МАГАТЕ заїхати на територію країни та погодився відкрити Ормузьку протоку. У відповідь Мінфін США тимчасово (на 60 днів) зняв санкції на виробництво, поставки та продаж іранської нафти.
Після цього, за даними Reuters, через Ормузьку протоку пройшли два танкери з майже 2 млн барелів нафти. Сам президент США Дональд Трамп повідомив, що протока відкрита повністю і через неї вивезли більше нафти, ніж будь-коли.
- Іран і США під час перемовин у Швейцарії погодили дорожню карту, яка має привести сторони до фінальної угоди протягом 60 днів. Також сторони домовилися створити комітет політичного нагляду за переговорами, а також окремі робочі групи з питань ядерної програми Ірану, санкцій та суперечок.