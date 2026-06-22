Білоруська опозиція передала Україні звіт про підготовку Лукашенка до війни. Ось що в ньому

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Білоруська опозиція вважає, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко готується до прямої участі у війні проти України. Відповідний звіт вже передали голові МЗС України Андрію Сибізі.

Про це йдеться у зверненні Обʼєднаного перехідного комітету Білорусі.

Заступник голови ОПК Павло Латушко передав голові МЗС України детальний звіт про те, як Лукашенко системно готує Білорусь до війни.

У цьому звіті білоруси виділили вісім основних ознак того, що режим Лукашенка активно готується до прямого вступу у війну. Ось вони:

Легалізація «превентивних ударів». Як наголошують опозиціонери, білоруська влада внесла ключові зміни до законодавства у військовій сфері. Йдеться, зокрема, про зміни до Конституції, через що Білорусь перестала бути нейтральною та без’ядерною країною. Нова Воєнна доктрина, ухвалена у 2024 році, офіційно дозволяє завдавати превентивних ударів у разі «безпосередньої загрози» (яку можуть трактувати навіть як концентрацію військ біля кордонів чи інші загрози нацбезпеці) і відправляти білоруську армію за кордон.

Масштабне розгортання сил. Кількість контрактників із 2022 року зросла у 1,5 раза, мобілізаційний резерв оцінюють у 289 тисяч людей. На українському напрямку створюють Південне оперативне командування (загальна кількість військ може зрости до понад 80 тисяч), також створюють «народне ополчення» (до 150 тисяч). Білорусь активно переймає російський досвід: запровадили SMS-повістки, дозволили набирати до армії ув’язнених.

Перехід економіки на військові рейки. За чотири роки оборонні витрати бюджету зросли у 5 разів. ВПК Білорусі повністю інтегрований із російським, запровадили режим тотальної секретності. Лише за 2024 рік на озброєння прийняли понад 4 000 нових одиниць військової техніки.

Ядерна зброя та «ПВК Вагнера». Інтеграція з армією РФ досягла піку: у Білорусі на постійній основі перебувають російські війська, розміщена тактична ядерна зброя та ракетний комплекс «Орєшнік». Білоруських військових навчають інструктори «ПВК Вагнера».

«Лінія Хреніна» та мілітаризація дітей. Уздовж кордонів з Україною, Польщею та Литвою будують лінії оборони. Інфраструктуру (мости, аеродроми) модернізують для пересування важкої техніки РФ. У школах запровадили обов’язкову військову підготовку, а десятки тисяч дітей мають проходити спеціальні військово-патріотичні табори.

Мобілізація медицини та цивільного сектора. Міністерство охорони здоров’я Білорусі затвердило інструкції для жорсткого сортування поранених у воєнний час. У Мінську провели ревізію 5 000 бомбосховищ, регулярно тестують системи оповіщення, а для потреб ополчення на районному рівні закуповують бронежилети.

Накопичення стратегічних ресурсів. Обов’язкові резерви нафтопродуктів збільшили вдвічі — до 30 днів зберігання. Міноборони розширило списки цивільної техніки, яку можуть мобілізувати під час воєнного стану. А згідно з постановою Ради міністрів від 15 травня 2026 року №249, цивільний транспорт підприємств можуть примусово формувати у військові автоколони.

Постійні навчання. У 2026 році режим продовжує практику масштабних безперервних військових навчань. Це використовують для прихованої перевірки мобілізаційних списків і підтримання високого рівня психологічної напруги у суспільстві.

Як наголосили в ОПК, переданий українській стороні звіт містить не лише фіксацію цих тенденцій, а й конкретні рекомендації, як запобігти найгіршому сценарію та стримувати агресивні амбіції режиму Лукашенка.

Загроза з Білорусі

17 квітня Зеленський заявив, що на прикордонні Білорусі розбудовують дороги до території України та налагоджують артилерійські позиції. 2 травня Зеленський казав, що Україна «зафіксувала доволі специфічну активність» з боку Білорусі на кордоні, але запевнив, що все фіксується і контролюється.

Уже 15 травня президент України повідомив, що росіяни продовжують спроби втягнути Білорусь у війну проти України та планують ракетно-дронові удари по українських «центрах ухвалення рішень».

Зокрема, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь і на північ від Білорусі — або на Чернігівсько-Київському напрямку, або проти однієї з країн НАТО. Зеленський доручив військовим посилити відповідний напрямок і представити план реагування.

18 травня Білорусь розпочала спільні з Росією навчання із застосування ядерної зброї. Згодом стало відомо, що в межах цих навчань Росія перемістила ядерні боєприпаси до Білорусі.

На тлі цього СБУ анонсувала посилені перевірки на півночі України. Військові перевірятимуть громадян і автомобілі, а також оглядатимуть територію, щоб не допустити диверсій.

16 червня головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що на кордоні з Білоруссю в Україні сформують нові безпілотні частини на тлі загрози наступу.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році російські війська заїжджали на територію України, зокрема, і з території Білорусі. Також з її території здійснювалися ракетні удари по українських містах і селах.