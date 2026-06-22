Іран і США узгодили дорожню карту до можливої мирної угоди протягом 60 днів

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Іран і США завершили перший раунд переговорів у Швейцарії та погодили дорожню карту, яка має привести сторони до фінальної угоди протягом 60 днів.

Про це йдеться у спільній заяві Катару та Пакистану.

За підсумками першого раунду сторони домовилися створити комітет політичного нагляду за переговорами, а також окремі робочі групи з питань ядерної програми Ірану, санкцій та суперечок.

Окремо учасники погодилися створити прямий канал звʼязку, щоб забезпечити прохід комерційних суден через Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою.

Також сторони домовилися працювати над механізмом закінчення зіткнень у Лівані. До процесу планують залучити Катар і Пакистан як посередників, щоб сприяти припиненню бойових дій між Ізраїлем та угрупованням «Хезболла», яке підтримує Іран.

Як повідомляє CNN із посиланням на речника МЗС Ірану Есмаїла Багаї та на іранське держмедіа Tasnim, іранська делегація відмовилася продовжувати зустріч у чотиристоронньому форматі після заяви президента Дональда Трампа про те, що США можуть узяти під контроль Ормузьку протоку.

Переговори тривали майже 18 годин і завершилися домовленістю про подальшу роботу над угодою. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі після зустрічі заявив, що санкції на іранську нафту вже скасували, а частину заморожених активів країни розблокували.