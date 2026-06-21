У Швейцарії завершився перший раунд перемовин між Іраном і США. Іранське медіа пише, що делегація покинула місце зустрічі через погрози Трампа
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- Олександр Булін
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Getty Images / «Бабель»
У Швейцарському курорті Бургеншток завершився перший раунд перемовин між делегаціями США та Ірану. Вони проходили за посередництва Пакистану й Катару. Американську делегацію очолював віцепрезидент Джей Ді Венс, іранську — спікер парламенту Мохаммед Багер Галібав і голова МЗС Аббас Арагчі.
Про результати пише катарська Al Jazeera, посилаючись на джерела.
Іранська делегація відмовилась фотографуватись і тиснути руки американській, як планували американці та організатори.Джерела Al Jazeera кажуть, що перемовини організують у три етапи: про Ліван (цей етап закінчився), Ормузьку протоку, а також ядерне питання й санкції.
Дежерела кажуть, що атмосфера переговорів була конструктивною. У той самий час Дональд Трамп писав у Truth Social, що якщо Іран не зупинить «Хезболлу», США вдарять по Ірану ще сильніше, ніж тиждень тому.
Близьке до Корпусу вартових ісламської революції медіа Tasnim з посиланням на джерело написало, що іранська делегація покинула місце перемовин через погрози Трампа.
«Хіба вони не думають, що якби їхні погрози мали якийсь ефект, вони б сьогодні не досягли точки відчаю? Ми не зважаємо на погрози американців.
Їм краще бути обережними зі своїми заявами, наші збройні сили готові відповісти. Хоч би що вони сказали, саме ми будемо діяти», — написав в X спікер парламенту Мохаммед Багер Галібаф.
Журналіст Axios Барак Равід з посиланням на джерело пише, що іранська делегація не покинула перемовин і вони продовжуються.
- Іран та США офіційно узгодили та підписали меморандум про взаєморозуміння 18 червня. Документ передбачає, що тепер сторони матимуть 60 днів, аби домовитися про остаточну мирну угоду. Цей термін можуть продовжити за взаємною згодою.
- Заплановані раніше на 19 червня переговори у Швейцарії скасували. Медіа писали, що іранська делегація відмовилася від зустрічі через те, що Ізраїль продовжує атакувати південь Лівану. В Ізраїлі це пояснюють відповідю на атаки проліванської «Хезболли».