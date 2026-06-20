Зеленський відправив Каролю Навроцькому орден Білого Орла

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Президент України Володимир Зеленський відправив польському колезі Каролю Навроцькому орден Білого Орла, якого його позбавили напередодні.

Про це повідомив президент Зеленський.

«Якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись... Сьогодні я відправив орден пану президенту Польщі», — написав він.

Напередодні Навроцький позбавив Зеленського цієї найвищої державної нагороди — ордена Білого Орла. Усе через те, що президент України підписав указ про присвоєння одному з підрозділів ССО імʼя Героїв УПА. Тоді Навроцький запевнив, що це рішення не спрямоване проти української нації та не змінить нічого в підтримці Києва під час війни з РФ.

Після цього міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник ОП Кирило Буданов відмовилися від своїх нагород — Командорського хреста із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею» та Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею».

Скандал навколо найменування підрозділу ССО

26 травня Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Згодом експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що через цей указ перестане носити значок із прапором України, який мав із початку повномасштабної війни, а чинний президент Кароль Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі.

З ратуші в польському Любліні з цієї ж причини зняли український прапор, який висів там з 2022 року разом із прапорами Польщі та ЄС.

А віцеспікер польського Сейму Кшиштоф Босак закликав заблокувати рух України до ЄС, поки Київ «не відійде від культу злочинців і не розблокує всі ексгумації» жертв Волинської трагедії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив указ Зеленського так: українці не хотіли образити поляків і обрали назву для підрозділу ССО, щоб згадати тих, хто багато років тому боровся проти імперської Москви.

На тлі скандалу польський премʼєр Дональд Туск закликав президентів України та Польщі до «прямої та відвертої розмови», бо, за його словами, «дипломатія не дала жодних результатів» для розв’язання конфлікту між країнами. Туск мав на увазі зустрічі української делегації з польськими посадовцями.