Україна та Німеччина спільно розроблятимуть антибалістичну ППО
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- Олександр Булін
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На полях зустрічі у форматі «Рамштайн» міністр оборони Михайло Федоров та його німецький колега Борис Пісторіус підписали угоду, що відкриває шлях для спільної розробки системи протиповітряної оборони для протидії балістичним ракетам.
Про це президент Володимир Зеленський і Борис Пісторіус заявили на відкритті зустрічі.
Пісторіус сказав, що вже є кілька німецьких підприємств, які зацікавлені в проєкті. Зеленський також згадав, що в України є компанія, яка здатна виробляти балістичні ракети і рухається в цьому напрямку, — Fire Point.
Також у Німеччині країни спільно вироблятимуть українські наземні роботизовані комплекси «Терміт».
- Цього місяця Fire Point представила перші українські антибалістичні ракети FP-7.x для перспективної системи ППО Freyja. За заявами компанії, ракета досягла висоти у 25 км і коштує впʼятеро менше, аніж PAC-3 для Patriot.
- Раніше Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорювали передачу ліцензій на виробництво протибалістичних систем ППО в Україні. І, за словами Зеленського, Трамп поставився до цієї ідеї позитивно. Лідери G7 у спільній заяві за підсумками саміту сказали, що готові розглянути передачу Україні ліцензій, які допоможуть їй виробляти власні ракети-перехоплювачі та іншу зброю. А Bloomberg з посиланнями на джерела писав, що Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням організувати виробництво зброї за ліцензією в Європі та Україні.