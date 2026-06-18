Україна та Німеччина спільно розроблятимуть антибалістичну ППО

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На полях зустрічі у форматі «Рамштайн» міністр оборони Михайло Федоров та його німецький колега Борис Пісторіус підписали угоду, що відкриває шлях для спільної розробки системи протиповітряної оборони для протидії балістичним ракетам.

Про це президент Володимир Зеленський і Борис Пісторіус заявили на відкритті зустрічі.

Пісторіус сказав, що вже є кілька німецьких підприємств, які зацікавлені в проєкті. Зеленський також згадав, що в України є компанія, яка здатна виробляти балістичні ракети і рухається в цьому напрямку, — Fire Point.

Також у Німеччині країни спільно вироблятимуть українські наземні роботизовані комплекси «Терміт».