Швеція виділить $108 млн на зброю для України в межах PURL

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Швеція виділить ще $108 млн на закупівлю американської зброї для України у межах ініціативи PURL.

Про це повідомили в Міноборони країни.

За словами міністра оборони Пола Йонсона, завдяки цій схемі Україна зможе швидко отримати сучасні засоби ППО та боєприпаси.

Це вже четвертий внесок Швеції в межах PURL, а загальна сума підтримки сягнула $543 млн.

Rрім шведів, про виділення $400 млн на ППО оголосила Німеччина, Нідерланди виділяють €500 мільйонів на дрони.