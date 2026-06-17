Премʼєрка Італії Мелоні висуне кандидата в посередники на українсько-російські перемовини

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Пресслужба Офісу президента України

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що на найближчому саміті ЄС вона висуне європейського кандидата, який зможе бути посередником на переговорах між Україною та Росією.

Про це вона повідомила під час брифінгу після саміту G7.

Мелоні додала, що це має бути представник «країни середніх розмірів», а не однієї з найбільших держав ЄС.

Наступний саміт ЄС пройде 18—19 червня. Там обговорять українську євроінтеграцію та санкції проти Росії.

Пошуки перемовника від Європи

У січні Politico з посиланням на джерела писало про те, що члени ЄС хочуть призначити перемовника з Путіним щодо України, бо Вашингтон може укласти секретну угоду з Москвою, не враховуючи позиції Європи. Ще тоді потенційним кандидатом на цю роль вважали Александера Стубба.

Вже згодом, 9 травня, Путін заявляв, що найкращим кандидатом на роль перемовника з РФ від Євросоюзу був би ексканцлер Німеччини Герхард Шредер, який обіймав посаду з 1998 до 2005 року.

Незабаром голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Шредер не має права представляти інтереси Європи на переговорах, бо він просував інтереси російських державних компаній.

Пізніше список можливих перемовників поповнився колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та екскерівником уряду Італії Маріо Драгі.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський вважає, що перемовниками від Європи на переговорах з РФ можуть виступити Велика Британія, Франція та Німеччина.