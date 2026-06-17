Польща пояснила, чому досі не передала Україні винищувачі МіГ-29 — кажуть начебто Україна «не зацікавлена»

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Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що Україна не зацікавлена у тому, щоб отримати від країни винищувачі МіГ-29.

Про це він повідомив в інтервʼю RMF24.

За його словами, Польща затримує передачу Україні винищувачів, тому що Київ хоче отримати літаки, які адаптовані під сучасні бойові умови, а Варшава, своєю чергою, не готова до таких витрат.

«Друга причина полягає в тому, що передача мала бути взаємною — і сьогодні ми обговорюємо співпрацю в галузі технологій безпілотників. Ці переговори ще не завершені. Це радше питання галузі, а не Міністерства оборони. Я б не шукав тут якихось серйозних проблем», — сказав Залевський.

Заступник польського міністра оборони Цезарій Томчик 14 червня сказав, що між Варшавою та Києвом досі тривають переговори про передачу винищувачів МіГ-29 — країни домовляються про передачу українських технологій, зокрема у сфері безпілотників.