Понад 200 тисяч військових перебувають у СЗЧ — Міноборони готує зміни, щоб посилити контроль

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В Україні працюють над законодавством, щоб врегулювати відповідальність військових за самовільне залишення частини (СЗЧ). Кількість таких випадків уже перевищила 200 тисяч.

Про це в інтервʼю «ТСН» повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Минулого тижня, 12 червня, Міноборони представило спрощений механізм повернення із СЗЧ, детальніше про нього «Бабель» писав ось тут. Як наголосив Федоров, цей механізм діятиме лише для військових, які пішли в СЗЧ до 12 червня, скористатись ним можна до 20 вересня.

Для тих же, хто самовільнго залишив частину вже після 12 червня, Міноборони посилить відповідальність.

«Точніше, так скажемо: він (закон) не посилить відповідальність чи якісь покарання — він зробить більш реалістичними ці механізми. Тому що сьогодні можна сказати, що вони здебільшого не діють. Тобто людина йде в СЗЧ і не має вироків суду. Вони зʼявляться, для цього потрібно ухвалити законопроєкт, який буде зареєстрований від Міністерства оборони», — повідомив Федоров.