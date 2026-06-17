Федоров: Часткове звільнення військових з армії розпочнеться вже цієї осені

Новини

Unsplash

Вже з кінця осені цього року розпочнеться процес часткового звільнення військовослужбовців, які перебувають в армії з початку повномасштабного вторгнення або раніше.

Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров в інтерв’ю «ТСН».

За його словами, механізм звільнення базуватиметься на двох критеріях: загальній тривалості служби та кількості бойових днів.

«Якщо ви, наприклад, [служите] з 2022 року, і у вас є велика кількість бойових днів, то ви можете вже бути звільнені зі служби указом президента наприкінці цього року», — сказав Федоров.

Міністр зазначив, що кількість військових, яких щомісяця будуть звільняти зі служби, залежатиме від ситуації на полі бою.

«Якщо ви воюєте з 2022 року і ви почули, що в якомусь форматі почнеться звільнення зі служби, ви не знаєте, скільки людей будуть звільняти, яка формула і чи потрапите ви, то ви можете підписати контракт на 24 місяці — і якщо потрапите в листопаді чи грудні під звільнення, то дія указу президента матиме першочергове значення, незважаючи на те, що підписали цей контракт», — додав він.

Федоров також розповів, що Міноборони створить калькулятор, за допомогою якого військові зможуть розрахувати, коли їхня черга на звільнення.