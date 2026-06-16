Україна сформує на кордоні з Білоруссю нові безпілотні частини

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На кордоні з Білоруссю в Україні сформують нові безпілотні частини, а також посилять територіальну оборону на тлі загрози наступу.

Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

За словами Сирського, безпілотним частинам нададуть потрібне озброєння, техніку та інші речі, необхідні для бойових завдань. Водночас посилять підрозділи, які вже захищають територію на цьому напрямку.

Зокрема, у бригадах Територіальної оборони планують збільшити кількість підрозділів безпілотників. Сирський каже, що це допоможе ефективніше вести розвідку, бити по росіянах та захищати свої ділянки фронту.

Загроза з Білорусі

17 квітня Зеленський заявив, що на прикордонні Білорусі розбудовують дороги до території України та налагоджують артилерійські позиції. 2 травня Зеленський казав, що Україна «зафіксувала доволі специфічну активність» з боку Білорусі на кордоні, але запевнив, що все фіксується і контролюється.

Уже 15 травня президент України повідомив, що росіяни продовжують спроби втягнути Білорусь у війну проти України та планують ракетно-дронові удари по українських «центрах ухвалення рішень».

Зокрема, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь і на північ від Білорусі — або на Чернігівсько-Київському напрямку, або проти однієї з країн НАТО. Зеленський доручив військовим посилити відповідний напрямок і представити план реагування.

18 травня Білорусь розпочала спільні з Росією навчання із застосування ядерної зброї. Згодом стало відомо, що в рамках цих навчань Росія перемістила ядерні боєприпаси до Білорусі.

На тлі цього СБУ анонсувала посилені перевірки на півночі України. Військові перевірятимуть громадян і автомобілі, а також оглядатимуть територію, щоб не допустити диверсій.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році російські війська заїжджали на територію України, зокрема, і з території Білорусі. Також з її території здійснювалися ракетні удари по українських містах і селах.