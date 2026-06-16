Українські війська вдарили по НПЗ у Москві — за 500 км від кордону

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Українські війська вранці 16 червня атакували нафтопереробний завод у Московському регіоні. Це за 500 км від українського кордону.

Це підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Він подякував Службі безпеки України, Силам безпілотних систем, Силам спецоперацій, Головному управлінню розвідки та ракетним військам за результативну роботу.

«Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу. І українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу. Це справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни, яку потрібно завершувати», — зазначив президент.

Раніше мер Москви Сергій Собянін заявляв, що від ранку ППО начебто збила щонайменше 60 дронів на підльоті до міста. Він підтвердив пошкодження обʼєкта на території НПЗ.

Московський нафтопереробний завод — це ключове підприємство нафтопереробної галузі РФ. Його потужність переробки — до 11 млн тонн нафти на рік. Підприємство забезпечує до 40% потреб російської столиці в бензині та близько 50% — у дизельному пальному.

НПЗ уже був під атакою українських дронів 17 травня, після чого призупиняв свою роботу.