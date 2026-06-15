США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння. Трамп заявив, що тепер зосередиться на війні в Україні

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Сполучені Штати Америки та Іран 15 червня підписали меморандум про взаєморозуміння, який має стати першим кроком до остаточної мирної угоди.

Про це сказав президент США Дональд Трамп на полях саміту G7 у Франції, передає Reuters.

CNN з посиланням на представника американської адміністрації пише, що документ підписали в електронному форматі, а офіційна церемонія, як і планувалося, відбудеться 19 червня у Швейцарії. Тоді ж мають опублікувати текст документа і, за словами Трампа, повністю відкрити Ормузьку протоку.

Від США меморандум сьогодні підписували Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс, від Ірану — спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф.

Венс також візьме участь у церемонії підписання у пʼятницю. Щодо себе Трамп іще не знає.

Axios писав, що меморандум продовжить режим припинення вогню на 60 днів, відновить судноплавство через Ормузьку протоку та розпочне переговори щодо ядерної програми Ірану.

Також сьогодні перед самітом у Франції Трамп заявив, що після завершення війни на Близькому Сході він зосередиться на врегулюванні війни Росії проти України. Нещодавні телефонні розмови з Володимиром Зеленським і Путіним Трамп назвав «дуже хорошими».

«Можливо, ми зможемо щось зробити щодо України. Гадаю, і Путін, і Зеленський готові до цього. Тому тепер, коли з Іраном покінчено, ми зосередимося на цьому», — сказав американський президент.