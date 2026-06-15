Двох громадян України та Румунії визнали винними у підпалах майна премʼєра Британії Кіра Стармера

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22-річного українця Романа Лавриновича та 27-річного громадянина Румунії, який народився в Україні, Станіслава Карпюка визнали винними у підпалі майна, повʼязаного з премʼєр-міністром Британії Кіром Стармером.

Про це пише Reuters.

Звинувачення стосуються трьох інцидентів, що сталися протягом чотирьох днів у травні 2025 року. Тоді молодики підпалили автівку в Кентіш-Тауні на півночі Лондону, приватний будинок Стармера на тій же вулиці та ще один будинок, де Стармер жив до того, як став премʼєром. У результаті інцидентів ніхто не постраждав.

Сьогодні суд у Лондоні визнав винними Лавриновича і Карпюка у змові з метою підпалу, що міг загрожувати життю людей. Вирок їм оголосять у пʼятницю, 19 червня. Іншого українця, 35-річного Петра Починка, виправдали.

За даними слідства, українцю пропонували оплату за підпали через обліковий запис у телеграмі під ніком EL Money. Листування велося як російською, так і українською мовами.

Прокурори не вказали, хто саме стоїть за цим обліковим записом. Водночас керівниця антитерористичного відділу поліції в Лондоні Гелен Фланаган заявила, що немає доказів того, що ці напади повʼязані з Росією.

Лавринович у суді заявив, що, на його думку, EL Money — це більше ніж одна людина. За його словами, коли він погодився на підпали за гроші, він не знав, хто такий Кір Стармер. Мовляв, йому потрібні були гроші, щоб допомогти хворому батькові.

У суді показали повідомлення, в яких EL Money закликала Лавриновича тікати з Британії після здійснення підпалів. З іншого повідомлення випливає, що співрозмовники домовилися: якщо Лавриновича затримає поліція, він мав надіслати EL Money повідомлення з кодовим словом «герань», а той у відповідь надішле йому адвоката на допомогу.

На запитання у суді, чи використовував він кодове слово, українець відповів: «Ні, я не намагався. У мене не було на це часу».