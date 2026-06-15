Сина кронпринцеси Норвегії засудили до 4 років тюрми за зґвалтування двох жінок
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Lise Åserud/NTB/AFP/Getty Images
Суд в Осло визнав 29-річного Маріуса Борга Хойбі, сина кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт, винним у двох випадках зґвалтування та засудив його до чотирьох років ув’язнення.
Про це пише BBC.
За даними суду, один з випадків зґвалтування стався у 2018 році в маєтку кронпринца в Скаугумі, а інший — в Осло у 2024 році. Судді дійшли висновку, що потерпілі під час злочинів спали або перебували в безпорадному стані та не могли чинити опір.
Одним із ключових доказів у справі стали відеозаписи, які, за даними слідства, зробив сам Хойбі. Загалом справа стосувалася шести жінок.
Прокуратура вимагала для Хойбі 7 років і 7 місяців тюрми, однак суд частково виправдав його за двома іншими епізодами зґвалтування. Водночас чоловіка визнали винним у низці інших злочинів, зокрема в домашньому насильстві та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень колишнім партнеркам, зокрема інфлюенсерці Норі Хаукланд.
Крім тюремного терміну, суд зобов’язав Хойбі виплатити 640 тисяч норвезьких крон (понад €57 тисяч) компенсації чотирьом потерпілим, включаючи Нору Хаукланд. Захист уже заявив про намір оскаржити вирок.
Сам Хойбі не був присутній у суді нібито через проблеми зі здоров’ям, але долучився до засідання через відеозв’язок.
Хоча Маріус Борг Хойбі не є членом королівської родини, справа привернула значну увагу в Норвегії та негативно позначилася на репутації монархії. Королівський палац відмовився коментувати рішення суду.
- Маріус Борг Хойбі — син кронпринцеси від першого шлюбу, він не є спадкоємцем престолу. Вперше його заарештували 4 серпня 2024 року, а після того заарештовували ще двічі. Востаннє це сталося 18 листопада 2024 року, за підозрою у зґвалтуванні без статевого акту.
- У серпні 2025 року Хойбі висунули звинувачення в зґвалтуванні, домашньому насильстві, побитті та інших злочинах. За це йому загрожувало 10 років тюрми. А в лютому 2026-го Хойбі затримали за новими звинуваченнями — це сталося лише за кілька днів до початку суду у справі про зґвалтування.