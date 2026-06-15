ЄС планує відкрити всі переговорні кластери про вступ України вже в липні

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У Євросоюзі очікують вже в липні відкрити всі переговорні кластери про вступ України до ЄС.

Про це заявила комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах в Люксембурзі.

За її словами, Україна та Молдова виконали свої зобов’язання, і ЄС «також повинен їх виконати».

«Ось чому я очікую, що ми відкриємо всі інші п’ять кластерів у липні, і це також гарна новина», — підкреслила єврокомісарка.

15 червня в Люксембурзі відбудуться дві міжурядові конференції з Україною та Молдовою, які ознаменують відкриття першого переговорного кластера з обома країнами – «Основи».

Цей кластер охоплює, зокрема, верховенство права та основні права, функціонування демократичних інститутів, реформу державного управління та економічні критерії. За правилами ЄС, жоден інший кластер не може бути успішно завершений, доки немає суттєвого прогресу в «Основах». Переговори починаються з нього, і він залишається відкритим аж до самого кінця євроінтеграційного шляху.

Які успіхи України на шляху до ЄС?

Україна активізувала співпрацю з ЄС 2014 року, після перемоги Революції гідності. Того ж року ВРУ та Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Курс на членство України в Євросоюзі та НАТО закріпили в Конституції з лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у ЄС і висунула низку умов, які країна має виконати перед початком переговорів про вступ у Євросоюз. 23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де надали Україні статус кандидата.

Наприкінці 2023 року Євросоюз дозволив почати переговори. Формально вони стартували у 2024-му, але процес сповільнився, зокрема через позицію тодішнього пряемʼєра Угорщини Віктора Орбана, який блокував відкриття переговорних кластерів.

Вже після того, як в Угорщині змінився уряд, країна в червні 2026-го зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС.